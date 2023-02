Il sito BPER non funziona il 23 febbraio | problemi pure per l’app | tutti i numeri assistenza

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 23 febbraio 2023) In questo giovedì 23ilnonper numerosi clienti e deisi stanno manifestando anche perdell’istituto bancario. Le difficoltà riguardano le aree personali per le funzioni di home banking personali e per questo motivo vale la pena di approfondire le anomalie di scena per comprenderne la vera natura e contemporaneamente, fornire i contatti telefonici e non solo utili per l’tecnica ai clienti. Comprendiamo bene in che modo ilnonper quei clienti che provano ad accedere alla loro area riservata. In effetti, tutto fila liscio nell’accedere alla home page della piattaforma dell’istituto bancario, prima di procedere appunto al login con username e ...