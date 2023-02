Il sit-in di “Liberi, oltre le illusioni” a sostegno dell’Ucraina in cento città italiane (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un anno dopo la sciagurata invasione russa la associazione “Liberi, oltre le illusioni” organizzerà diversi sit-in di solidarietà che si svolgeranno in oltre 100 città italiane a sostegno dell’Ucraina. Venerdì 24 e sabato 25 febbraio oltre duemila volontari organizzeranno degli incontri con esperti di diversa formazione e testimonianze dall’Ucraina che aiuteranno a ricostruire questo anno di guerra e a chiedersi cosa sia opportuno fare affinché libertà e democrazia possano sventare l’attacco imperialista in corso. La diretta sui canali YouTube di Liberi oltre inizierà alle ore 4:00 del 24 febbraio e terminerà la sera del 25. oltre a collegamenti con i sit-in. «Nessun despota potrà mai ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un anno dopo la sciagurata invasione russa la associazione “le” organizzerà diversi sit-in di solidarietà che si svolgeranno in100. Venerdì 24 e sabato 25 febbraioduemila volontari organizzeranno degli incontri con esperti di diversa formazione e testimonianze dall’Ucraina che aiuteranno a ricostruire questo anno di guerra e a chiedersi cosa sia opportuno fare affinché libertà e democrazia possano sventare l’attacco imperialista in corso. La diretta sui canali YouTube diinizierà alle ore 4:00 del 24 febbraio e terminerà la sera del 25.a collegamenti con i sit-in. «Nessun despota potrà mai ...

