Il ritorno della guerra di terra in Europa e l'impreparazione dell'occidente (Di giovedì 23 febbraio 2023) «No boots on the ground». Con queste cinque parole, nel 2013, Barack Obama ha detto molte cose. Innanzitutto non voleva pagare il prezzo della morte di militari americani in Siria, ma ha anche concluso un fondamentale processo iniziato nel 1973: la netta separazione tra il cittadino e il guerriero, il combattente. Peraltro, lo stesso principio di risparmiare le truppe di terra impiegando solo l'aviazione è stato adottato da Obama nella guerra di Libia del 2011 contro Mohammad Gheddafi, e sarà poi impiegato nel 2015 contro lo Stato Islamico in Siria e Iraq. Una scelta che mette al riparo da contraccolpi politici nell'opinione pubblica e elettorale interna, ma che cinicamente comporta la morte di migliaia di civili innocenti. Si pensi che in Iraq e Siria i bombardamenti della coalizione anti Stato Islamico hanno ucciso ...

