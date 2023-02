Il riscatto del calcio italiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Che ci fossero speranze di non vivere un febbraio da comprimari si era capito nell'urna che a novembre aveva disegnato gli ottavi di finale della Champions League regalando alle italiane avversarie forti, ma giocabili. Il prodotto dell'andata è stato superiore alle attese e per certi versi storico, perché non era mai capitato prima di ottenere un en plein a questo turno con nemmeno una rete subita. Napoli, Milan e Inter hanno fatto il loro dovere con profitto contro Eintracht Francoforte, Tottenham e Porto e ora attendono i verdetti di marzo con fiducia, pur nella consapevolezza che non sarà semplice completare un lavoro solo a metà. I partenopei hanno incantato anche in Europa e l'autorevolezza con cui hanno schiantato l'Eintracht è valsa titoli pieni di stupore anche altrove, non solo da noi dove ormai ci siamo abituati allo splendore del calcio della squadra di ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 febbraio 2023) Che ci fossero speranze di non vivere un febbraio da comprimari si era capito nell'urna che a novembre aveva disegnato gli ottavi di finale della Champions League regalando alle italiane avversarie forti, ma giocabili. Il prodotto dell'andata è stato superiore alle attese e per certi versi storico, perché non era mai capitato prima di ottenere un en plein a questo turno con nemmeno una rete subita. Napoli, Milan e Inter hanno fatto il loro dovere con profitto contro Eintracht Francoforte, Tottenham e Porto e ora attendono i verdetti di marzo con fiducia, pur nella consapevolezza che non sarà semplice completare un lavoro solo a metà. I partenopei hanno incantato anche in Europa e l'autorevolezza con cui hanno schiantato l'Eintracht è valsa titoli pieni di stupore anche altrove, non solo da noi dove ormai ci siamo abituati allo splendore deldella squadra di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (Evening Standard) Il #Chelsea starebbe seriamente pensando di riscattare Denis #Zakaria, centrocampista svizzero a… - GianfrancoTrov : @capuanogio Allora aboliamo il mercato del contro riscatto e il mercato estivo, facciamo fare a santoriello gli acquisti - Robthevoid : @Giulia_B manco io. ho solo letto 'opinion' e il titolo :D era per dire che è iniziata la fase del riscatto e della riabilitazione - icaroninryuo : @PatTheo48 @Filiusdei32 @capuanogio Giustizia sportiva che, come abbiamo imparato da poco, predilige la celerità de… - LuciaDiMartin18 : @RaiPortaaPorta Vedo una bellissima ragazza, con un'intelligenza emotiva sorprendente. Siamo come occhi, che non gu… -