Il riferimento alla vodka nel discorso di Zelensky che ha fatto infuriare Berlusconi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quello che ha fatto arrabbiare davvero Silvio Berlusconi del discorso di Volodymyr Zelensky non è stato il riferimento alla casa mai bombardata e ai parenti che non hanno perso la vita. Il leader di Forza Italia si è adirato soprattutto per un altro passaggio del discorso del presidente dell'Ucraina. Ovvero quel riferimento alla vodka. Lo racconta oggi un retroscena a firma di Paola Di Caro sul Corriere della Sera. Quando Zelensky lo ha irriso con la frase «Forse dovrei mandargli delle bottiglie di vodka come fa Putin» Berlusconi l'ha presa malissimo. «Questa è stata una vera e propria offesa», ha detto ai suoi. Mentre sui bombardamenti ha ricordato che «io l'ho ...

