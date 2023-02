Il Real non ha firmato la nota sul caso Negreira perché non fa parte della Commissione della Liga (Marca) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Marca ritorna sul silenzio del Real Madrid per quanto riguarda il caso Negreira. Eppure, scrive il quotidiano spagnolo, i Blancos di Florentino Perez dovrebbero essere i più infuriati fra i club della Liga visto il decennale dualismo sportivo (e non solo) Madrid-Catalogna. “Il Real Madrid è una delle parti più danneggiate nel caso Negreira a causa dei titoli in discussione con il Barcellona”. Già martedì avevamo dato notizia della nota: “La Commissione delegata de LaLiga, si è riunita oggi per discutere, tra le altre cose del caso Barcellona. Al termina la stessa ha condiviso una nota in cui espone ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023)ritorna sul silenzio delMadrid per quanto riguarda il. Eppure, scrive il quotidiano spagnolo, i Blancos di Florentino Perez dovrebbero essere i più infuriati fra i clubvisto il decennale dualismo sportivo (e non solo) Madrid-Catalogna. “IlMadrid è una delle parti più danneggiate nela causa dei titoli in discussione con il Barcellona”. Già martedì avevamo dato notizia: “Ladelegata de La, si è riunita oggi per discutere, tra le altre cose delBarcellona. Al termina la stessa ha condiviso unain cui espone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucchettiFranco : @El__JOKER__92 @zacchiacarmine Nono, lo vende eccome, ma i club nel 2019 hanno optato per non farlo, motivando che… - andreatifainter : Aggiungo che il real sono degli alieni, ma non gli vanno male due partite di fila di CL da un po’ troppo, prima o p… - andreatifainter : Molte big sono in fase di rebuilding, il mondiale di mezzo ha tolto energie a molti top, altre big che stanno viven… - Manuel_Real_Off : Non la pubblicità agli artigiani della qualità ?????? #gfvip - andreatifainter : Per me questa CL ha un livello proprio basso. Non ricordo altre champions così. Non provare ad approfittarne, per l… -