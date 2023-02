Il quadro miracoloso che appare e scompare: in questa chiesa di Roma si nasconde un dipinto motorizzato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nei pressi del Rione Parione nella chiesa di Santa Maria in Vallicella, anche detta chiesa Nuova, poiché fu ricostruita nel 1575, si trova un dipinto motorizzato, idea del pittore fiammingo Pieter Paul Rubens. Si tratta di un affresco del XIV secolo che prende il nome di “Madonna con Gesù Bambino e due angeli” anche chiamata Madonna della Vallicella. La sua storia è insolita e molto particolare, scopriamola. LEGGI ANCHE:– A Roma c’è un’altra chiesa in cui avviene un piccolo ‘miracolo’ tutti i giorni: succede tutti i giorni alle 17:30 Roma, dipinto motorizzato di Pieter Paul Rubens: di cosa si tratta, la storia L’affresco della Madonna con Gesù Bambino e due angeli è stato ritrovato in uno stabile a pochi passi dalla ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nei pressi del Rione Parione nelladi Santa Maria in Vallicella, anche dettaNuova, poiché fu ricostruita nel 1575, si trova un, idea del pittore fiammingo Pieter Paul Rubens. Si tratta di un affresco del XIV secolo che prende il nome di “Madonna con Gesù Bambino e due angeli” anche chiamata Madonna della Vallicella. La sua storia è insolita e molto particolare, scopriamola. LEGGI ANCHE:– Ac’è un’altrain cui avviene un piccolo ‘miracolo’ tutti i giorni: succede tutti i giorni alle 17:30di Pieter Paul Rubens: di cosa si tratta, la storia L’affresco della Madonna con Gesù Bambino e due angeli è stato ritrovato in uno stabile a pochi passi dalla ...

