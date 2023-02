Il progetto di Verbumlandiart “Divinamente Donna” arriva in Calabria

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’evento si terrà a Rende il 25 febbraio, alle ore 17, presso il Museo del Presente Prosegue in, venerdì 25 febbraio alle ore 17 presso il Museo del Presente di Rende (Cosenza), il cammino del” promosso ed organizzato dall’Associazione internazionalesul tema “Basta violenza sulle donne, è oltraggio a Dio” (Papa Francesco), iniziativa di prevenzione della violenza contro le donne. L’Associazione, che sulla prevenzione della violenza di genere ha programmato una serie di eventi in Italia – già realizzati a Lecce, Pesaro e Chieti, il prossimo a Firenze – terrà a Rende un’ulteriore riflessione a più voci. All’evento in terra diprenderanno parte Regina Resta, presidente ...