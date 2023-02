Il presidente di Exor alla guida della Banca Mondiale | arriva l'annuncio del presidente Biden

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Unche rischia di scuotere gli equilibri mondiali. IlJoe, come riportato su Calcio e Finanza, ha deciso che gli Stati...

Sessantatre anni, nativo di Pune, Ajay Banga èdel consiglio di amministrazione di, la holding della famiglia Agnelli, e vicedi General Atlantic. È stato in precedenza il ...WASHINGTON. Joe Biden ha annunciato che gli Usa hanno nominato Ajay Banga, ex Ceo di Mastercard e attualedel consiglio di Amministrazione, nuovodella Banca Mondiale. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Actualmente, trabaja como ejecutivo del fondo estadounidense de capital General Atlantic y preside el consejo de administración del Holding Exor, de la familia Agnelli ... accionista del BM y por ...Joe Biden ha nombrado presidente del Banco Mundial a Ajay Banga, ex director ejecutivo de Mastercard, un veterano de Wall Street criado en la India que supervisará el mayor cambio de misión de la inst ...