Il premier spagnolo Sanchez in visita a Kiev: «Al fianco dell'Ucraina finché non torna la pace» – Il video (Di giovedì 23 febbraio 2023) A un anno dall'inizio della guerra, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha fatto visita a Kiev. Lo riferisce la presidenza da Madrid. «Sono tornato a Kiev, un anno dopo l'inizio della guerra. Saremo al fianco dell'Ucraina e del suo popolo finché non tornerà la pace in Europa», ha scritto Sanchez sul suo profilo Twitter, sia in spagnolo che in ucraino e condividendo il video che lo ritrae scendere dal treno. Stando a quanto riferisce il governo spagnolo, il primo ministro è stato ricevuto dal vice ministro degli Estri ucraino, dall'ambasciatore ucraino in Spagna e dall'ambasciatore spagnolo in Ucraina.

