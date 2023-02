Il premier spagnolo Pedro Sanchez in visita in Ucraina (Di giovedì 23 febbraio 2023) alla vigilia dell'anniversario dell'invasione russa. Arrivato in treno a Kiev, il primo ministro è stato accompagnato a Bucha e Irpin, città ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) alla vigilia dell'anniversario dell'invasione russa. Arrivato in treno a Kiev, il primo ministro è stato accompagnato a Bucha e Irpin, città ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlfredCalogiuri : RT @RobertoAvventu2: Il premier spagnolo Pedro Sanchez arriva a Kiev per incontrare Vladimir Zelensky... non manca più nessuno, solo non si… - leone52641 : RT @RobertoAvventu2: Il premier spagnolo Pedro Sanchez arriva a Kiev per incontrare Vladimir Zelensky... non manca più nessuno, solo non si… - boncardo : RT @RobertoAvventu2: Il premier spagnolo Pedro Sanchez arriva a Kiev per incontrare Vladimir Zelensky... non manca più nessuno, solo non si… - Dolce41775982 : RT @RobertoAvventu2: Il premier spagnolo Pedro Sanchez arriva a Kiev per incontrare Vladimir Zelensky... non manca più nessuno, solo non si… - RobertoAvventu2 : Il premier spagnolo Pedro Sanchez arriva a Kiev per incontrare Vladimir Zelensky... non manca più nessuno, solo non… -