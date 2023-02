Il premier dell’Albania a TPI | “Non possiamo porgere l’altra guancia a Putin | ma una soluzione negoziata è ancora possibile”

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Presidente Rama, in Italia, dall’inizio del conflitto, secondo tutti i sondaggi la maggioranza degli italiani era e rimane contraria al conflitto e all’invio delle armi.«Lo so bene. Ho seguito da vicino, e con attenzione, questo grande dibattito che è in atto nel vostro Paese, perché per noi è naturale seguire la politica italiana». E che impressione ne ricava?(Sorride). «Amo guardare i talk show e leggere i giornali italiani: è come guardare nel cortile di casa di un vicino più grande e più ricco per capire meglio cosa succede. Capisco benissimo, fra l’altro, la frustrazione che avverto, anche nei dibattiti pro o contro l’intervento, pro o contro gli aiuti militari, in tutti coloro che sono critici con la guerra». E come appare invece questo conflitto, visto dall’Albania, e in particolare da Edi Rama?«La mia percezione è che nei vostri dibattiti tutti dicono di essere a favore ...