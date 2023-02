'Il più grande talento giapponese degli ultimi anni': Un altro Nakamura sbarca in Italia? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Piccolo campionato, grande talento. Keito Nakamura si sta prendendo la scena in Austria, con la maglia del Lask Linz, con il quale è... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Piccolo campionato,. Keitosi sta prendendo la scena in Austria, con la maglia del Lask Linz, con il quale è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Il Napoli è l'espressione più vicina al calcio totale della grande Olanda. La bellezza nella sua versatilità di gio… - mtvitalia : Il 21 febbraio per noi è sempre il #TizianoFerroDay, tanti auguri @TizianoFerro, sei nostro regalo più grande ??????… - CarloCalenda : Se queste elezioni portassero alla sparizione politica di #Berlusconi sarebbe già un grande risultato per il paese.… - Visit_Joppolo_G : Siamo timidi davanti alla croce, ci nascondiamo, per poi apparire forti e nascondere il dolore. C'è chi dice di no,… - IlMessias_30 : @FusatoRiccardo C'é speri una stronzata galattica e per rimediare ne spari una ancora piú grande ahahahahahahahahahahahaha -