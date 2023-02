Il Paradiso delle Signore si ferma | la decisione di Rai 1

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 23 febbraio 2023) La settima stagione de Ilsta regalando tante sorprese agli spettatori. Molti vorrebbero non separarsi mai dai propri beniamini, però, con l’arrivo dell’estate, la soap di Rai 1 si prenderà una pausa. A partire da venerdì 5 Maggio, le puntate verranno sospese per dare spazio a un cambio di programmazione. Il loro posto verrà preso dalla messa in onda di Sei Sorelle, altro programma di punta della rete. A differenza dell’anno scorso, questa volta, non verranno trasmesse le repliche degli episodi precedenti. Per fortuna, il sito di RaiPlay mette a disposizione il contenuto in modo del tutto gratuito. Ovviamente, questa notizia non ha reso contenti i fan che, già da ora, non vedono l’ora di assistere alle novità dell’ottava stagione.