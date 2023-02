Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 23 febbraio 2023 | la scoperta di Vittorio

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 23 febbraio 2023)Conti andrà incontro ad una piacevole ed inaspettata sorpresa nel corso della puntata de Ildi giovedì 23. Il direttore del grande magazzino milanese, infatti, scoprirà qualcosa di inaspettato su Diletta D'Ambrosio, la giornalista che si è spacciata per una venditrice con l'obiettivo di incontrarlo e di strappargli un'intervista. Intanto, Salvo rifletterà sulla proposta di Elvira di prendere insiemelezioni di ballo e, alla fine, soprattutto per non illudere la giovane Venere, deciderà di rifiutare. Poco dopo, però, Amato si renderà conto di aver ferito la sua amica e tornerà sui propri passi trovando la giusta soluzione. In seguito, Adelaide verrà informata del fatto che al Circolo si sia verificato un furto e ...