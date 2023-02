Il Papa scrive a Lino Banfi | “I nonni sono forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno d’Italia”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma – “Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima“: inizia così la lettera che ilha scritto aper la scomparsa della adorata moglie Lucia (leggi qui).lettera Bergoglio, che più volte ha incontrato l’attore pugliese,: “La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. IFrancesco che negli incontri conlo ha sempre definito affettuosamente l’’abuelo’ha interpretato la fortunata serie tv del ‘Medico in famiglia’ interpretandoLibero, ndr) – sanno essere ...

Tra questi anche Francesco a cui Banfi aveva scritto poco tempo fa raccontando il desiderio di ... I nonni - Francesco che negli incontri con Banfi lo ha sempre definito affettuosamente l'...

Un Papa per amico. Non tutti possono vantare un’amicizia così singolare. Lino Banfi può. E Papa Francesco non ha fatto mancare all’attore la sua vicinanza nel momento più difficile della sua vita: la ...L’addio di Lino Banfi alla sua Lucia “Caro fratello mio, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera in suffragio ...