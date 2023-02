Il Papa scrive a Lino Banfi: i nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una nazione intera (Di giovedì 23 febbraio 2023) Una sorpresa inattesa da parte di Papa Francesco a Lino Banfi, distrutto dal dolore per la morte dell’amata moglie. “I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza” scrive Papa Francesco a Lino Banfi in una lettera letta nel corso dei funerali della moglie Lucia nella parrocchia di Sant’Ippolito a Roma. Ad officiare la messa, il cardinale Francesco Coccopalmerio. “Caro fratello mio, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera in suffragio della sua anima” così Papa Francesco nella lettera, letta da don Sergio ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 23 febbraio 2023) Una sorpresa inattesa da parte diFrancesco a, distrutto dal dolore per la morte dell’amata moglie. “IFrancesco ain una lettera letta nel corso dei funerali della moglie Luciaparrocchia di Sant’Ippolito a Roma. Ad officiare la messa, il cardinale Francesco Coccopalmerio. “Caro fratello mio, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera in suffragio della sua anima” cosìFrancescolettera, letta da don Sergio ...

