Il Papa scrive a Banfi per la morte della moglie: Sii forte, sei il nonno d’Italia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Papa ha scritto a Lino Banfi per la scomparsa della adorata moglie Lucia. In una lettera di cui riferisce l’Adnkronos, Bergoglio, che più volte ha incontrato l’attore pugliese, scrive: “Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima”. “La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni – scrive Francesco che negli incontri con Banfi lo ha sempre definito affettuosamente l”abuelo ‘ d’Italia (Banfi ha interpretato la fortunata serie tv del ‘Medico in famiglia interpretando nonno Libero, ndr) sanno essere forti anche nella sofferenza e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilha scritto a Linoper la scomparsaadorataLucia. In una lettera di cui riferisce l’Adnkronos, Bergoglio, che più volte ha incontrato l’attore pugliese,: “Caro fratello, nell’apprendere la notiziascomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima”. “La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni –Francesco che negli incontri conlo ha sempre definito affettuosamente l”abuelo ‘ha interpretato la fortunata serie tv del ‘Medico in famiglia interpretandoLibero, ndr) sanno essere forti anche nella sofferenza e ...

