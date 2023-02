Il nuovo ruolo internazionale dell’Italia dopo un anno di guerra. Parla Dassù (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, Formiche.net ha Parlato con alcuni esperti internazionali per capire come evolve il conflitto e come questo sta cambiando gli assetti euro-atlantici. Marta Dassù, direttore di Aspenia, analizza il rapporto tra la Cina e la Russia nelle ore in cui Wang Yi è a Mosca (dopo essere passato per Roma, Parigi e la conferenza di Monaco), l’importanza dei viaggi di Biden e Meloni in Polonia e Ucraina, e il nuovo ruolo dei Paesi dell’est Europa, che stanno trainando il fronte degli alleati contro i crimini di Putin. La Cina finora è stata attenta a non farsi coinvolgere direttamente nel conflitto. Come interpreta questo nuovo attivismo da parte di Xi Jinping e del suo emissario Wang Yi? La Cina nei giorni che ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, Formiche.net hato con alcuni esperti internazionali per capire come evolve il conflitto e come questo sta cambiando gli assetti euro-atlantici. Marta, direttore di Aspenia, analizza il rapporto tra la Cina e la Russia nelle ore in cui Wang Yi è a Mosca (essere passato per Roma, Parigi e la conferenza di Monaco), l’importanza dei viaggi di Biden e Meloni in Polonia e Ucraina, e ildei Paesi dell’est Europa, che sttrainando il fronte degli alleati contro i crimini di Putin. La Cina finora è stata attenta a non farsi coinvolgere direttamente nel conflitto. Come interpreta questoattivismo da parte di Xi Jinping e del suo emissario Wang Yi? La Cina nei giorni che ...

