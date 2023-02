Il nodo della Transnistria, ora Mosca accusa: “L’Ucraina prepara una nostra falsa invasione” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli occhi puntati sulla Transnistria, l’autoproclamatasi repubblica indipendente filorussa nel territorio della Moldova. Gli aerei-spia degli Alleati che volteggiano da giorni sui cieli romeni con un occhio sul mar Nero per osservare i movimenti russi, le voci lasciate filtrare dagli 007 ucraini su una possibile presa dell’aeroporto di Chisinau da parte delle truppe di Mosca e ora l’accusa della Russia: “Kiev prepara una provocazione armata, con il coinvolgimento del battaglione Azov. Sabotatori con uniformi militari russe proveranno un’offensiva”. Con Chisinau che smentisce. Gli occhi sono puntati su Tiraspol, la capitale della regione separatista filo-Mosca dove è di stanza un contingente di circa 1.500 soldati agli ordini del Cremlino. È lì che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli occhi puntati sulla, l’autoproclamatasi repubblica indipendente filorussa nel territorioMoldova. Gli aerei-spia degli Alleati che volteggiano da giorni sui cieli romeni con un occhio sul mar Nero per osservare i movimenti russi, le voci lasciate filtrare dagli 007 ucraini su una possibile presa dell’aeroporto di Chisinau da parte delle truppe die ora l’Russia: “Kievuna provocazione armata, con il coinvolgimento del battaglione Azov. Sabotatori con uniformi militari russe proveranno un’offensiva”. Con Chisinau che smentisce. Gli occhi sono puntati su Tiraspol, la capitaleregione separatista filo-dove è di stanza un contingente di circa 1.500 soldati agli ordini del Cremlino. È lì che ...

