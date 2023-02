Il Napoli vuole blindare Kim | la mossa di Aurelio De Laurentiis

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Kim -Min jae piace al Manchester United, ma iltrattenerlo con il presidenteDeche ha pronto un nuovo contratto. Le prestazioni di Kim sono sotto gli occhi di tutti, il difensore ha stupito anche in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Un’altra partita da 8 in pagella per il giocatore coreano che non sta facendo rimpiangere in alcun modo Koulibaly. Eppure Kim era arrivato atra lo scetticismo generale, fino a quel momento non aveva mai giocato in Europa ed in tanti non si aspettavano un ambientamento così repentino. Invece Kim fin dalla prima partita ha dimostrato di poter dettare legge in difesa, fermando qualsiasi attaccante.: la decisione sulla clausola rescissoria di Kim Certe prestazioni non passano inosservate, da tempo ...

Sarà presentato a San Giorgio a Cremano (Napoli), lunedì 27 febbraio, alle 16.30, l'ultimo libro di Giuliana Cacciapuoti "Donne musulmane: un ... Il libro ... essere un utile strumento di conoscenza ...

