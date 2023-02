Il Napoli è diventato un top club europeo, in Germania non sanno più come dircelo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sarà la percezione, un po’ sminuente, delle cose nostre: lo scudetto che fino ad un attimo fa era parola vietata per scaramanzia, il campionato italiano dominato ancor prima che la Juve fosse raccontata quasi come una pretendente al titolo cui solo la Giustizia Sportiva aveva spento il sogno. Sarà che è passato ancora troppo poco per mandare in prescrizione il movimento A16 – un’estate fa, non c’erano che loro, quasi. Sarà che Francoforte è stato il primo vero assaggio d’Europa con una consapevolezza d’esser forti che mai prima avevamo avuto così. Però fa ancora un effetto straniante leggere la stampa tedesca dopo il 2-0 all’Eintracht: non sanno in che altro modo dircelo che siamo un top club, una big d’Europa. Per loro pare notazione scontata, ma qua no. E’ una lettura istruttiva. Agli sperticati elogi della Faz e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sarà la percezione, un po’ sminuente, delle cose nostre: lo scudetto che fino ad un attimo fa era parola vietata per scaramanzia, il campionato italiano dominato ancor prima che la Juve fosse raccontata quasiuna pretendente al titolo cui solo la Giustizia Sportiva aveva spento il sogno. Sarà che è passato ancora troppo poco per mandare in prescrizione il movimento A16 – un’estate fa, non c’erano che loro, quasi. Sarà che Francoforte è stato il primo vero assaggio d’Europa con una consapevolezza d’esser forti che mai prima avevamo avuto così. Però fa ancora un effetto straniante leggere la stampa tedesca dopo il 2-0 all’Eintracht: nonin che altro modoche siamo un top, una big d’Europa. Per loro pare notazione scontata, ma qua no. E’ una lettura istruttiva. Agli sperticati elogi della Faz e ...

