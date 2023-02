«Il Napoli di De Laurentiis mette in discussione gli stereotipi sulla città» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Repubblica scrive degli effetti benefici che il Napoli Calcio apporta a tutta la città e lo fa interpellando il presidente degli industriali napoletani, Jannotti Pecci. Jannotti Pecci parla di stereotipi rovesciati grazie al lavoro di De Laurentiis e di Spalletti: «Napoli non è una città, è un mondo e il Sud, come la Campania, viene identificato in Napoli e in quello che la città rappresenta. I successi del Napoli, se dovessero arrivare, è lecito richiamarsi alla scaramanzia, soprattutto per chi sa che i risultati, in campionato e in Champions come nell’attività economica, prima si ottengono e poi si esibiscono, sicuramente aiuterebbero, e non poco, a far sì che gli stereotipi, che da sempre colpiscono la nostra ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Repubblica scrive degli effetti benefici che ilCalcio apporta a tutta lae lo fa interpellando il presidente degli industriali napoletani, Jannotti Pecci. Jannotti Pecci parla dirovesciati grazie al lavoro di Dee di Spalletti: «non è una, è un mondo e il Sud, come la Campania, viene identificato ine in quello che larappresenta. I successi del, se dovessero arrivare, è lecito richiamarsi alla scaramanzia, soprattutto per chi sa che i risultati, in campionato e in Champions come nell’attività economica, prima si ottengono e poi si esibiscono, sicuramente aiuterebbero, e non poco, a far sì che gli, che da sempre colpiscono la nostra ...

