Il mondo condanna la Russia all'Onu: 'Via dall'Ucraina, ritiro immediato delle truppe' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per la sesta volta in un anno il mondo si riconta al Palazzo di Vetro e si schiera al fianco di Kiev, isolando Mosca con una risoluzione perentoria . Quattro i punti: "La necessità di una pace ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per la sesta volta in un anno ilsi riconta al Palazzo di Vetro e si schiera al fianco di Kiev, isolando Mosca con una risoluzione perentoria . Quattro i punti: "La necessità di una pace ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Il mondo all’incontrario per la maggioranza di destra funziona così. Non si condanna il pestaggio davanti al liceo… - acs_italia : RT @acs_italia: #Persecuzione in #Nicaragua: #ACSitalia esprime grande preoccupazione per la condanna del Vescovo Rolando Álvarez a 26 anni… - RaffaeleGianni4 : @PiazzapulitaLA7 l'Unione Europea sta' andando in direzione ostinata e contraria rispetto a dove sta andando il mon… - RaffaeleGianni4 : @StaseraItalia @BiloFausto l'Unione Europea sta' andando in direzione ostinata e contraria rispetto a dove sta anda… - RaffaeleGianni4 : @Lu16039Luludim l'Unione Europea sta' andando in direzione ostinata e contraria rispetto a dove sta andando il mond… -