Il ministro Valditara per me reagisce così alla lettera della preside di Firenze perché ci si riconosce (Di giovedì 23 febbraio 2023) di Luca Mancini Leggendo la lettera della preside Annalisa Savino, dirigente del Nostro Istituto Leonardo Da Vinci, appare subito evidente che non sia indirizzata all’attuale governo. Le sue parole condannano la brutalità di comportamenti individuali come la violenza, l’intolleranza, la prepotenza fisica e verbale che proliferano in seno all’indifferenza. È proprio quest’ultima che rappresenta il primo vero problema sociale. È una lettera di solidarietà alle vittime di tutti i tipi di aggressione e una coraggiosa motivazione rivolta a chi non ha il coraggio di riconoscere il pericolo della violenza. Come non condividere un appello così umano, sincero ed universale? Il governo, tramite un suo esponente, declassa la lettera a strumentale messaggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) di Luca Mancini Leggendo laAnnalisa Savino, dirigente del Nostro Istituto Leonardo Da Vinci, appare subito evidente che non sia indirizzata all’attuale governo. Le sue parole condannano la brutalità di comportamenti individuali come la violenza, l’intolleranza, la prepotenza fisica e verbale che proliferano in seno all’indifferenza. È proprio quest’ultima che rappresenta il primo vero problema sociale. È unadi solidarietà alle vittime di tutti i tipi di aggressione e una coraggiosa motivazione rivolta a chi non ha il coraggio dire il pericoloviolenza. Come non condividere un appelloumano, sincero ed universale? Il governo, tramite un suo esponente, declassa laa strumentale messaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : Dopo 120 ore, il ministro dell'Istruzione #Valditara non ha ancora condannato le violenze contro degli studenti, da… - stanzaselvaggia : Un governo che MINACCIA i dirigenti scolastici che condannano il fascismo e tace sui fascisti che picchiano gli stu… - DarioNardella : Le parole offensive del Ministro sono inaccettabili per la nostra città e per la comunità scolastica. Valditara si… - BaesiGianpiero : RT @Simona45104788: @brandobenifei Il Ministro #Valditara è stato minacciato di morte dai collettivi #rossi e voi siete solidali con la #Pr… - egimazzon : RT @GiovaQuez: Un gruppo di fascisti picchia dei ragazzi davanti la loro scuola. Dal Governo nessuna condanna. La preside scrive una lette… -