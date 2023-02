Il ministro Valditara contro la preside di Firenze per la lettera agli studenti: “Ridicolo parlare di pericolo fascista” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Valditara contro la preside di Firenze per la lettera agli studenti Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara si scaglia contro la preside di Firenze che, dopo l’aggressione subita da alcuni studenti fuori dal liceo Michelangiolo da parte di estremisti di destra, ha scritto una lettera agli alunni per spronarli a non essere indifferenti alla violenza che portò al fascismo. Ospite di Mattino 5, Valditara ha infatti dichiarato: “È una lettera del tutto impropria, mi è dispiaciuto leggerla, non compete a una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023)ladiper laIldell’Istruzione Giuseppesi scladiche, dopo l’aggressione subita da alcunifuori dal liceo Michelangiolo da parte di estremisti di destra, ha scritto unaalunni per spronarli a non essere indifferenti alla violenza che portò al fascismo. Ospite di Mattino 5,ha infatti dichiarato: “È unadel tutto impropria, mi è dispiaciuto leggerla, non compete a unalanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Un governo che MINACCIA i dirigenti scolastici che condannano il fascismo e tace sui fascisti che picchiano gli stu… - marcofurfaro : Dopo 120 ore, il ministro dell'Istruzione #Valditara non ha ancora condannato le violenze contro degli studenti, da… - GiovaQuez : Un gruppo di fascisti picchia dei ragazzi davanti la loro scuola. Dal Governo nessuna condanna. La preside scrive… - PaolaGigante62 : RT @marcofurfaro: Dopo 120 ore, il ministro dell'Istruzione #Valditara non ha ancora condannato le violenze contro degli studenti, davanti… - Cebacchio : RT @Ferula18: Illustrissimo @Quirinale l'atteggiamento intimidatorio del ministro Valditara alla preside di Firenze per la lettera di soste… -