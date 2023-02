Il ministro Valditara contro la lettera della Preside sul fascismo: ‘È impropria, in Italia non c’è deriva violenta’ (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’aggressione avvenuta a Firenze fuori il liceo Michelangelo dove due studenti sono stati aggrediti da sei ragazzi facenti parte di Azione Studentesca ha fatto molto discutere. L’accaduto ha indignato l’opinione pubblica e se la premier Meloni non si è espressa a riguardo, lo stesso non si può dire del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara che ha invece manifestato il proprio dissenso sulla lettera che la Preside di Firenze ha scritto ai suoi studenti per spronarli a non essere indifferenti verso la violenza che portò al fascismo. Roma, uccisero musicista in un pestaggio: aggressori condannati a 14 anni di carcere Le lettera della Preside e il commento del ministro Valditara La lettera che il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’aggressione avvenuta a Firenze fuori il liceo Michelangelo dove due studenti sono stati aggrediti da sei ragazzi facenti parte di Azione Studentesca ha fatto molto discutere. L’accaduto ha indignato l’opinione pubblica e se la premier Meloni non si è espressa a riguardo, lo stesso non si può dire deldell’istruzione Giuseppeche ha invece manifestato il proprio dissenso sullache ladi Firenze ha scritto ai suoi studenti per spronarli a non essere indifferenti verso la violenza che portò al. Roma, uccisero musicista in un pestaggio: aggressori condannati a 14 anni di carcere Lee il commento delLache il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : Dopo 120 ore, il ministro dell'Istruzione #Valditara non ha ancora condannato le violenze contro degli studenti, da… - stanzaselvaggia : Un governo che MINACCIA i dirigenti scolastici che condannano il fascismo e tace sui fascisti che picchiano gli stu… - elio_vito : ??Il Ministro Valditara non ha detto una parola di condanna per l’assalto squadrista davanti al liceo di Firenze e… - BonoraGabriella : RT @elio_vito: ??Il Ministro Valditara non ha detto una parola di condanna per l’assalto squadrista davanti al liceo di Firenze e di solida… - giorgiobenigni : Io penso che un ministro dell'istruzione debba avere a cuore la sicurezza dei suoi studenti e non minacciare ritors… -