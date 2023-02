Il ministro Sangiuliano nomina Mogol consigliere per la cultura popolare (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sangiuliano nomina Mogol come consigliere per la cultura popolare. Non è la prima volta che l’attuale ministro della cultura inserisce personaggi legati al mondo della musica e dell’arte in generale all’interno del suo staff. L’incarico è a titolo gratuito e non prevede compensi di alcuna natura. “È un onore avere in squadra un personaggio del ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)comeper la. Non è la prima volta che l’attualedellainserisce personaggi legati al mondo della musica e dell’arte in generale all’interno del suo staff. L’incarico è a titolo gratuito e non prevede compensi di alcuna natura. “È un onore avere in squadra un personaggio del ... TAG24.

Sangiuliano (MIC) nomina Mogol consigliere per la cultura - Primaonline Sono sicuro che ci darà un contributo importante in termini di idee e progetti", ha dichiarato il Ministro Sangiuliano ripreso da Adnkronos. San Quirico d'Orcia finalista per la Capitale italiana del libro 2023 ... insieme a tutti i soggetti sottoscrittori del Patto locale per la lettura, è stato presentato e discusso di fronte alla commissione nominata dal Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Sangiuliano "La dieta mediterranea è anche un patrimonio culturale" 'Gli esperti dicono che la dieta mediterranea è un modo sano di declinare la propria vita che certamente va salvaguardato soprattutto in ...