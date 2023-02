Il lato complottista di Kyrgios: terra piatta e piramidi costruite dagli alieni (Mirror) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Durante il podcast Impaulsive, Kyrgios ha rivelato il suo lato complottista. Il tennista con l’etichetta di “bad boy” si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno lasciato perplessi diversi lettori del Mirror e non solo. Il quotidiano inglese infatti scrive che “si è seduto con Paul per discutere una serie di argomenti interessanti sul suo podcast Impaulsive. All’ordine del giorno c’era il ‘folle’ interesse di Kyrgios per le teorie del complotto. Infatti gli è stato chiesto se pensava che il mondo fosse piatto e lui, sorridendo, ha detto: «Non so più cosa credere».” Durante il podcast, il tennista australiano ha rivelato una vera e propria passione per argomenti, diremmo, tutt’altro che dubbi e controversi. Il massimo lo ha tirato fuori sulle ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Durante il podcast Impaulsive,ha riveil suo. Il tennista con l’etichetta di “bad boy” si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno lasciato perplessi diversi lettori dele non solo. Il quotidiano inglese infatti scrive che “si è seduto con Paul per discutere una serie di argomenti interessanti sul suo podcast Impaulsive. All’ordine del giorno c’era il ‘folle’ interesse diper le teorie del complotto. Infatti gli è stato chiesto se pensava che il mondo fosse piatto e lui, sorridendo, ha detto: «Non so più cosa credere».” Durante il podcast, il tennista australiano ha riveuna vera e propria passione per argomenti, diremmo, tutt’altro che dubbi e controversi. Il massimo lo ha tirato fuori sulle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il lato complottista di #Kyrgios: terra piatta e piramidi costruite dagli alieni (Mirror) Durante il podcast Impau… - WolfofBallaro : Insomma non mi piace per nulla fare il complottista o il @michaeljburry di turno, però si stanno pian piano delinea… - tixxxtweety : @ritadallachiesa In effetti avevo l’imbarazzo della scelta: da un lato Fontana (col disastro pandemia lombarda), da… -