Il Gruppo artistico Fara festeggia cinquant’anni con una mostra e tre incontri

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Bergamo. Ildi Bergamo compie 50 anni e celebra l’anniversario con unaallestita in Sala Viterbi (sede della Provincia di Bergamo, via Tasso 8) dal 24 febbraio fino al 10 marzo, curata da Giacinto Formentini, e con una serie dipubblici a tema. Onorare questo sodalizio culturale è un dovere per la Capitale della Cultura, che negli ultimi cinque decenni non ha mai saputo riconoscere adeguatamente il valore di quest’associazione fondata sul pensiero critico e su orizzonti ideologici solidali e impegnati nelle sfide della contemporaneità. Dice bene Sandra Nava, riferimento critico-delper molte stagioni: “Celebrare il 50esimo delnon è semplicemente onorare uno dei più ...