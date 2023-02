Il governo UK lancia il “White Paper” anti Superlega (Di giovedì 23 febbraio 2023) Adesso è ufficiale. Il governo del Regno Unito, come annunciato nelle scorse settimane, ha dato vita con l’approvazione del cosiddetto “White Paper”, a un ente regolatore indipendente che avrà il compito di supervisionare i conti dei club inglesi fino alla National League, la quinta serie calcistica del Paese, corrispondente (ma solo per ordine di categoria) L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 febbraio 2023) Adesso è ufficiale. Ildel Regno Unito, come annunciato nelle scorse settimane, ha dato vita con l’approvazione del cosiddetto “”, a un ente regolatore indipendente che avrà il compito di supervisionare i conti dei club inglesi fino alla National League, la quinta serie calcistica del Paese, corrispondente (ma solo per ordine di categoria) L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReadyPlayer1___ : RT @CalcioFinanza: Clausola anti #Superlega, regole più stringenti per i proprietari dei club e i tifosi al centro: il governo del Regno Un… - CalcioFinanza : Clausola anti #Superlega, regole più stringenti per i proprietari dei club e i tifosi al centro: il governo del Reg… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il governo UK lancia il “White Paper” anti Superlega: Adesso è ufficiale. Il governo del Regno… - Icios007 : RT @LorenaLuVi: I professori ?@giovanardiandre? e ?@d_stevanato? sono le persone più competenti per occuparsi di autonomia e Lep, dato che… - MasciTini : RT @LorenaLuVi: I professori ?@giovanardiandre? e ?@d_stevanato? sono le persone più competenti per occuparsi di autonomia e Lep, dato che… -