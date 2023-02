Il governo fissa le date del voto per le elezioni amministrative: 800 Comuni al voto il 14 e 15 maggio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si torna al voto la prossima primavera per le elezioni amministrative, che il governo ha fissato nell’ultimo Cdm di oggi 23 febbraio per il primo turno a domenica 14 e lunedì 15 maggio. Sono circa 800 i Comuni chiamati al voto, a due mesi dalle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, dove hanno vinto i due candidati del centrodestra, Francesco Rocca e Attilio Fontana. A distanza di 60 giorni dall’ultimo voto, per i partiti della maggioranza di governo e per quelli dell’opposizione arriva un nuovo test che potrebbe stabilire nuovi equilibri, in particolare nel centrosinistra, dopo la nomina del nuovo segretario del Pd. Quella di ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si torna alla prossima primavera per le, che ilhato nell’ultimo Cdm di oggi 23 febbraio per il primo turno a domenica 14 e lunedì 15. Sono circa 800 ichiamati al, a due mesi dalleregionali in Lazio e Lombardia, dove hanno vinto i due candidati del centrodestra, Francesco Rocca e Attilio Fontana. A distanza di 60 giorni dall’ultimo, per i partiti dellaranza die per quelli dell’opposizione arriva un nuovo test che potrebbe stabilire nuovi equilibri, in particolare nel centrosinistra, dopo la nomina del nuovo segretario del Pd. Quella di ...

