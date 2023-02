Il governo di Sunak prova a imporre per legge la sostenibilità della Premier (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo il caso che ha coinvolto il Manchester City e i fallimenti di alcuni storici club inglesi, il governo inglese vuole cercare di proteggere il football. Lo strumento? Un’authority indipendente che, secondo le intenzioni del primo ministro Rishi Sunak, avrà ampi poteri di carattere economico-finanziario. Non solo: l’organo è pensato per impedire per via legale l’eventuale fuga dei grandi club britannici verso campionati non basati sul merito, il che metterebbe la parola fine sulle loro velleità di Superlega. “Riporteremo i tifosi al centro del calcio”, ha commentato il leader dei Conservatori. “Dobbiamo salvaguardare lo sport per le generazioni future”. L’attenzione del governo britannico, però, non riguarda solo i valori dello sport. L’obiettivo (neanche troppo nascosto) è tutelare una delle industrie più redditizie del paese. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo il caso che ha coinvolto il Manchester City e i fallimenti di alcuni storici club inglesi, ilinglese vuole cercare di proteggere il football. Lo strumento? Un’authority indipendente che, secondo le intenzioni del primo ministro Rishi, avrà ampi poteri di carattere economico-finanziario. Non solo: l’organo è pensato per impedire per via legale l’eventuale fuga dei grandi club britannici verso campionati non basati sul merito, il che metterebbe la parola fine sulle loro velleità di Superlega. “Riporteremo i tifosi al centro del calcio”, ha commentato il leader dei Conservatori. “Dobbiamo salvaguardare lo sport per le generazioni future”. L’attenzione delbritannico, però, non riguarda solo i valori dello sport. L’obiettivo (neanche troppo nascosto) è tutelare una delle industrie più redditizie del paese. ...

