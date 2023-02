Il gol di Lukaku e le parate di Onana consegnano la vittoria all’Inter – TS

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Inter vince col Porto e si mette nelle condizioni di andare a giocare il ritorno in Portogallo con un gol di vantaggio. La firma sullaè di Romelu, ma anche Andreha contribuito al successo nerazzurroDECISIVI – Nel primo atto degli ottavi di finale di Champions League, l’Inter riesce a ottenere lagrazie a un gol di Romelu. Il belga è entrato nella ripresa al posto di un nervoso Dzeko e ha ricordato quanto sia mancato il belga nella prima parte di stagione. Lasi deve poi ad altri due fattori: il primo è legato all’espulsione di Otavio per un fallo su Calhanoglu, che ha lasciato i portoghesi in 10 e permesso ai nerazzurri di prendere ancora più fiducia. Il ...

... perché ha vinto 2 - 0 e per di più in Germania; Inzaghi e Pioli dovranno resistere in trasferta contro Porto e Tottenham ma il vantaggio di undà loro grandi speranze. I nerazzurriha ...C'è stato un grandissimo lavoro da parte di tutti e sono felice per ildi. La lite con Dzeko Lui è un giocatore d'esperienza e sono cose che succedono. Ognuno di noi ha diritto di dire ...

Con il gol del Lukaku ritrovato che ha regalato all’Inter la vittoria contro il Porto, l’Italia del calcio cala uno storico tris sul piatto dell’Europa che conta. Mai prima di quest'anno tre squadre ...Lukaku: “C'è una grande soddisfazione per la vittoria, era troppo importante fare risultato”. "Volevamo anche fare il secondo gol, ma comunque abbiamo vinto la partita e sono contento". Così Romelu ...