Il Giustiziere della notte è tratto da una storia realmente accaduta?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Questa sera, 23 febbraio 2023, a quanto pare andrà in onda il film Ilche è una pellicola del 2017, o meglio, quest’ultimo sarebbe un remake del film del 1974 e avrebbe il titolo preciso di “Il– Death Wish”. Lo stesso ha come attore protagonista Bruce Willis. Proprio quest’ultimo a quanto pare interpreta i panni di Paul Kersey, che comunque sarebbe un uomo che di professione fa il medico, ma che a quanto pare diventa une si vendica per il fatto che la moglie sia morta. Nel 1974 invece l’attore protagonista era Charles Bronson. In tanti si chiedono se il film in questione siano tratte da unavera oppure no. Il, ...