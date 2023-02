Il Giustiziere della Notte – Death Wish: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Giustiziere della Notte – Death Wish: trama, cast e streaming del film Stasera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il Giustiziere della Notte – Death Wish, film thriller del 2018 diretto da Eli Roth, con Bruce Willis e Vincent D’Onofrio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Paul Kersey è un chirurgo di Chicago, vive con la moglie Lucy e la figlia Jordan. La sua vita è serena e abbastanza ordinaria, con una famiglia felice in una bella casa di un quartiere residenziale, anche se il suo lavoro al pronto soccorso lo fa rendere conto di quante persone rimangano vittime della violenza altrui. tutto ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il: trama, cast e streaming delStasera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ilthriller del 2018 diretto da Eli Roth, con Bruce Willis e Vincent D’Onofrio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Paul Kersey è un chirurgo di Chicago, vive con la moglie Lucy e la figlia Jordan. La sua vita è serena e abbastanza ordinaria, con una famiglia felice in una bella casa di un quartiere residenziale, anche se il suo lavoro al pronto soccorso lo fa rendere conto di quante persone rimangano vittimeviolenza altrui....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Il Giustiziere della notte è tratto da una storia realmente accaduta? - oggiintv_guida : Il giustiziere della notte - death wish - LorenzoMainieri : Il giustiziere della notte: alle 21:20 su @RaiDue - 91_federico : Questo giovedì ritorna il nostro eroe @dampyr_ufficiale, andrà a New York per scoprire chi è il 'giustiziere della… - infoitcultura : Che Dio ci aiuti, Il giustiziere della notte o Harry Potter? La tv del 23 febbraio -