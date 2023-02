Il giornalista e la bambina di 9 anni uccisi in una sparatoria ad Orange County in Florida

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Untelevisivo di Orlando e unadi novesono fra le tre vittime di una serie di sparatorie adin. Un 19enne afroamericano è in stato di arresto. Il cronista stava coprendo per Spectrum News 13 un primo attacco verificatosi il mattino. Secondo la polizia la stessa persona arrestata successivamente aveva ucciso una donna di 20. Nel pomeriggio l’assassino è tornato sul luogo del delitto. Che era transennato e affollato di poliziotti e giornalisti. Lì ha aperto il fuoco contro un fotografo e un cronista. Poi è entrato in una casa e ha ucciso unadi novee ferito la madre. Gli agenti lo hanno poi arrestato ed è stato incriminato per il triplice omicidio. L’uomo ha numerosi ...

