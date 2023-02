Il Genoa riprende il Modena nel finale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sfuma a 5? dalla fine la terza vittoria di fila che avrebbe proiettato il Modena solitario al sesto posto, riacciuffato da un Genoa che non approfitta delle mancate vittorie delle prime 11 della classe per allungare al 2° posto. La gara si sblocca al 6? con Dragusin che beffa un Gagno non perfetto incornando sul primo palo il corner di Aramu. Al 33? è Strizzolo di forza da centro area a impattare dopo una percussione di Poli. A inizio ripresa la punizione di Tremolada da sinistra trova il piede di Puscas che beffa il proprio portiere. Ma subito il Modena resta in dieci quando Oukhadda affonda al limite Gudmundsson che si stava involando a rete. E nel finale Coda pesca il taglio di Bani che, perso da Armellino, da due passi fa il 2-2. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sfuma a 5? dalla fine la terza vittoria di fila che avrebbe proiettato ilsolitario al sesto posto, riacciuffato da unche non approfitta delle mancate vittorie delle prime 11 della classe per allungare al 2° posto. La gara si sblocca al 6? con Dragusin che beffa un Gagno non perfetto incornando sul primo palo il corner di Aramu. Al 33? è Strizzolo di forza da centro area a impattare dopo una percussione di Poli. A inizio ripresa la punizione di Tremolada da sinistra trova il piede di Puscas che beffa il proprio portiere. Ma subito ilresta in dieci quando Oukhadda affonda al limite Gudmundsson che si stava involando a rete. E nelCoda pesca il taglio di Bani che, perso da Armellino, da due passi fa il 2-2. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - ...

