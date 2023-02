Il 'gattino' della Coppa d'Africa è diventato leone di Champions: la metamorfosi di Onana (Di giovedì 23 febbraio 2023) Avete presente il micio che gioca col gomitolo, acquattato sulle quattro zampe studiando l'affascinante pallina di lana tra una zampata e l'altra? Ecco, più di qualche tifoso vedeva così l'André Onana ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Avete presente il micio che gioca col gomitolo, acquattato sulle quattro zampe studiando l'affascinante pallina di lana tra una zampata e l'altra? Ecco, più di qualche tifoso vedeva così l'André...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : La denuncia della volontaria ENPA. Chi sa parli e aiuti a portare in Tribunale questo delinquente! ??@lazampa? ?… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Il 'gattino' della Coppa d'Africa è diventato leone di Champions: la metamorfosi di #Onana - la_bongia : @LibrtinoGatto @CuocoFiorellino Oggi non posso che ho impegni, probabilmente domani. Ma tu invece? Vuoi parlarmi de… - Gazzetta_it : Il 'gattino' della Coppa d'Africa è diventato leone di Champions: la metamorfosi di #Onana - NicolettaCalle1 : RT @enpaonlus: La denuncia della volontaria ENPA. Chi sa parli e aiuti a portare in Tribunale questo delinquente! ??@lazampa? ?@ERivetta? ?… -