Leggi su it.insideover

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Mentre la Russia si preparava per un’invasione non provocata dell’all’inizio del 2022, idi imaging commerciale hanno fatto luce sul dispiegamento delle forze armate di Mosca individuando le loro loro truppe e armi in avanzata verso il loro confine. Questa trasparenza, guidata dagli attori attivi per i servizi al commercio, ha fornito chiarezza e ha contribuito InsideOver.