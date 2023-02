Il ‘Friday Night’ della Serie B nel ricordo di Ilario Castagner

(Di giovedì 23 febbraio 2023) 22 Febbraio 2023 Il match tra Pisa e Perugia, in programma venerdì (ore 20.30) all’Arena Garibaldi e valido come anticipo25esima giornata del campionato Cadetto sarà preceduto da un minuto di raccoglimento in memoria di. Le due squadre, inoltre, scenderanno in campo col lutto al braccio perchè così le due Società hanno deciso di ricordare congiuntamente il tecnico scomparso nei giorni scorsi: un personaggio che ha legato la sua storia calcistica all’indimenticato “Perugia ‘imbattibile” e sul finirecarriera anche al Sodalizio nerazzurro con una squadra composta da grandissimi campioni (Chamot, Andrea Fortunato, Taccola, Simeone, Rotella, Scarafoni e Ferrante, tanto per citarne alcuni) che mancò di un soffio la promozione nella Massima. Intanto il Pisa Sporting Club ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Eur, c'è l'esamone Genzano nel 'friday night'. Fantini: 'Giochiamola a viso aperto e diverti… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: ?? #BrayWyatt lancia un avvertimento a @fightbobby e @BrockLesnar. ?? Scoppia il caos al termine del match fra @YaOnlyLivvOnce… - misterj1995 : RT @WWEItalia: ?? #BrayWyatt lancia un avvertimento a @fightbobby e @BrockLesnar. ?? Scoppia il caos al termine del match fra @YaOnlyLivvOnce… - rhodesdagoat : RT @WWEItalia: ?? #BrayWyatt lancia un avvertimento a @fightbobby e @BrockLesnar. ?? Scoppia il caos al termine del match fra @YaOnlyLivvOnce… - WWEItalia : ?? #BrayWyatt lancia un avvertimento a @fightbobby e @BrockLesnar. ?? Scoppia il caos al termine del match fra… -

Calcio 2022 - 2023 Serie B Squadra Perugia Trascorsa la giornata dell'omaggio e dell'ultimo saluto a Ilario Castagner la mente del Perugia è totalmente rivolta al terreno di gioco. Il match in ...Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club che anche questa settimana sarà protagonista del '' della Serie B; venerdì (ore 20.30) all'Arena arriverà infatti il Perugia. Nessuna doppia seduta in questa settimana per i nerazzurri che oggi hanno effettuato un allenamento congiunto ...

Calcio a 5 Anteprima Calcio a 5 Anteprima

Calcio serie B, per il Perugia in vista un tour de force: si parte da Pisa nel friday night PerugiaToday

Saturday Night Live, il mashup di The Last of Us e Super Mario Kart Sky Tg24

L'ultima puntata di Monday Night Raw fa il record per la WWE World Wrestling