Il fine ultimo della cultura per me non è la conoscenza, ma la consapevolezza (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il pensiero a tutti è dato, il criticare a nessuno manca, ma del pensiero critico non c'è traccia. Complice un imbarbarimento mediatico che produce contenuti inutili, ridondanti, osannanti il politically correct e giovani menti private ormai da diversi anni di un livello di scolarizzazione decente. Il concetto di cultura e l'esistenza stessa di quest'ultima, mai come oggi, sembrano orpelli del passato, fortunatamente non ancora molto lontano per alcun di noi da non rendersene conto, forse ancora abbastanza vicino da far male a questi stessi. Ho sempre pensato che il fine ultimo della cultura non fosse la conoscenza tout court, ma la consapevolezza. C'è un limite alle informazioni che si possono immagazzinare, ma questo limite è sempre sorpassabile quando si tratta di ...

