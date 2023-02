Il deragliamento del treno in Ohio ha intossicato (anche) l’informazione (Di giovedì 23 febbraio 2023) di Anna Toniolo Il 3 febbraio 2023 un treno merci che trasportava sostanze chimiche è deragliato a East Palestine, in Ohio (Stati Uniti), provocando un grave incendio. Nel tentativo di evitare un’esplosione, le autorità hanno rilasciato in maniera controllata alcune sostanze chimiche trasportate sul treno. Tra queste c’era il cloruro di vinile, una sostanza chimica utilizzata per produrre la plastica che può avere un serio impatto sulla salute umana. L’incidente ha destato la preoccupazione dei residenti per le possibili conseguenze sanitarie. Finora, però, i test sulla qualità dell’aria condotti dall’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (Epa) non hanno rilevato un livello pericoloso di contaminanti e i risultati non hanno superato i limiti previsti per le zone residenziali. La stessa cosa vale per la qualità ... Leggi su facta.news (Di giovedì 23 febbraio 2023) di Anna Toniolo Il 3 febbraio 2023 unmerci che trasportava sostanze chimiche è deragliato a East Palestine, in(Stati Uniti), provocando un grave incendio. Nel tentativo di evitare un’esplosione, le autorità hanno rilasciato in maniera controllata alcune sostanze chimiche trasportate sul. Tra queste c’era il cloruro di vinile, una sostanza chimica utilizzata per produrre la plastica che può avere un serio impatto sulla salute umana. L’incidente ha destato la preoccupazione dei residenti per le possibili conseguenze sanitarie. Finora, però, i test sulla qualità dell’aria condotti dall’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (Epa) non hanno rilevato un livello pericoloso di contaminanti e i risultati non hanno superato i limiti previsti per le zone residenziali. La stessa cosa vale per la qualità ...

