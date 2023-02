Il decreto Ong è legge. Navi, migranti e sanzioni: cosa stabilisce il dl (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il decreto flussi è legge. Via libera definitivo dall'Aula del Senato al provvedimento per la gestione dei flussi migratori, il dl Ong: i voti favorevoli sono stati 84, i contrari 61 e nessun astenuto. L'obiettivo del dl è assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Il transito e la sosta di Navi nel mare territoriale sono garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità. Se le Ong violano queste prescrizioni si applica al comandante della nave una sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000. La responsabilità solidale si estende all'armatore e al proprietario della nave. Competente all'irrogazione delle sanzioni accertate dagli organi addetti al controllo è il Prefetto della ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilflussi è. Via libera definitivo dall'Aula del Senato al provvedimento per la gestione dei flussi migratori, il dl Ong: i voti favorevoli sono stati 84, i contrari 61 e nessun astenuto. L'obiettivo del dl è assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Il transito e la sosta dinel mare territoriale sono garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità. Se le Ong violano queste prescrizioni si applica al comandante della nave una sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000. La responsabilità solidale si estende all'armatore e al proprietario della nave. Competente all'irrogazione delleaccertate dagli organi addetti al controllo è il Prefetto della ...

