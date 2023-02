Il commento di La Russa sui gay? Va accettato e goduto così com’è, nella sua goffa innocenza (Di giovedì 23 febbraio 2023) di Margherita Cavallaro Questo 2023 sta iniziando in maniera pazzerella, tanto che spesso non capisco se sono io che sto piano piano scivolando in una realtà alternativa creata dalle mie allucinazioni o se ciò che fino all’anno scorso era tragico stia virando verso una fase comica per un qualche meccanismo entropico. Una delle cose che mi vengono dette o scritte più spesso dai miei sopraffini detrattori intellettuali (anche detti haters), per esempio, è: “ancora con questa storia dei diritti gay? Ma basta! Ci sono cose più importanti!”. Ecco, oggi voglio pubblicamente capitolare e dire che hanno ragione. Ci sono assolutamente cose più importanti. Allora perché da una settimana ormai non si fa che parlare del bacio di Rosa Chemical a Fedez, ma il nostro presidente non ha ancora condannato né detto nulla sull’aggressione squadrista ai ragazzi di un liceo classico a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) di Margherita Cavallaro Questo 2023 sta iniziando in maniera pazzerella, tanto che spesso non capisco se sono io che sto piano piano scivolando in una realtà alternativa creata dalle mie allucinazioni o se ciò che fino all’anno scorso era tragico stia virando verso una fase comica per un qualche meccanismo entropico. Una delle cose che mi vengono dette o scritte più spesso dai miei sopraffini detrattori intellettuali (anche detti haters), per esempio, è: “ancora con questa storia dei diritti? Ma basta! Ci sono cose più importanti!”. Ecco, oggi voglio pubblicamente capitolare e dire che hanno ragione. Ci sono assolutamente cose più importanti. Allora perché da una settimana ormai non si fa che parlare del bacio di Rosa Chemical a Fedez, ma il nostro presidente non ha ancora condannato né detto nulla sull’aggressione squadrista ai ragazzi di un liceo classico a ...

