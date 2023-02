Il comandante della Finanza Zafarana: “Le frodi maggiori da bonus facciate e l’ecobonus. Superbonus? Il 4-5%” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Le frodi maggiori hanno riguardato il bonus facciate e l’ecobonus, mentre la parte relativa al Superbonus si aggira attorno al 4-5%. Complessivamente sono stati sequestrati 3,7 miliardi di falsi crediti derivanti dai bonus edilizi nell’ultimo biennio sequestrati dalla Guardia di Finanza”. Lo ha detto il comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, nell’audizione in Commissione finanze alla Camera. “Il problema non sono tanto i bonus, ma la cedibilità ripetuta dei crediti – ha aggiunto Zafarana – il 98% dei sequestri sono tutti riferiti a indagini connesse ad attività antecedenti il decreto del novembre 2021 che ha messo a posto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Lehanno riguardato ile l’eco, mentre la parte relativa al Supersi aggira attorno al 4-5%. Complessivamente sono stati sequestrati 3,7 miliardi di falsi crediti derivanti daiedilizi nell’ultimo biennio sequestrati dalla Guardia di”. Lo ha detto ilGeneraleGuardia di, Giuseppe, nell’audizione in Commissione finanze alla Camera. “Il problema non sono tanto i, ma la cedibilità ripetuta dei crediti – ha aggiunto– il 98% dei sequestri sono tutti riferiti a indagini connesse ad attività antecedenti il decreto del novembre 2021 che ha messo a posto la ...

