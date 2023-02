Il caso delle suore ribelli del monastero di Ravello che volevano regalare i beni a Papa Francesco: “cacciate” dalla Chiesa (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ridotte allo Stato laicale in un batter d’occhio e costrette a lasciare il monastero in cui hanno vissuto per anni dopo un braccio di ferro con la Santa Sede. È l’amara sorte toccata a due suore (ormai ex monache) del monastero di Ravello che, insieme a una consorella 97enne e inferma, avevano deciso di donare a Bergoglio i beni del loro monastero che avrebbe presto chiuso per “mancanza di vocazioni”. La storia, insolita quanto complicata, è stata raccontata nel dettaglio Il Messaggero, ma già da mesi era oggetto di attenzione della stampa, tanto che le suore sono ormai conosciute con l’appellativo di “ribelli”. Ma andiamo con ordine. Protagoniste del provvedimento di “dimissione”, dato per disobbedienza alla Chiesa e all’Ordine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ridotte allo Stato laicale in un batter d’occhio e costrette a lasciare ilin cui hanno vissuto per anni dopo un braccio di ferro con la Santa Sede. È l’amara sorte toccata a due(ormai ex monache) deldiche, insieme a una consorella 97enne e inferma, avevano deciso di donare a Bergoglio idel loroche avrebbe presto chiuso per “mancanza di vocazioni”. La storia, insolita quanto complicata, è stata raccontata nel dettaglio Il Messaggero, ma già da mesi era oggetto di attenzione della stampa, tanto che lesono ormai conosciute con l’appellativo di “”. Ma andiamo con ordine. Protagoniste del provvedimento di “dimissione”, dato per disobbedienza allae all’Ordine ...

