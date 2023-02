Il brefotrofio di Bergamo | Vittorio Feltri | “Preciso come un orologio svizzero | caloroso come una grande famiglia”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 febbraio 2023). Grazie alla volontà di Giuliano Maffeis e del giornalista e politico, dopo una lotta durata ben 5 anni, è stata finalmente svelata la targa in memoria deldi, dove ora sorge l’Accademia della Guardia di Finanza. La struttura ha accolto, tra il 1928 ed il 1975, più di cinquemila bambini abbandonati. Qui venivano ospitate anche le madri, che rimanevano per circa 2 anni, nel mentre i bambini crescevano e venivano poi adottati. Il sindaco di, Giorgio Gori, afferma conorgoglio: “La targa che oggi portiamo vuole ricordare che questo edificio non fu solo un luogo di sofferenza, ma anche e soprattutto, un luogo di cura competente, di umanità e di speranza, un luogo dove l’assistenza amorevole ed efficiente ha ...