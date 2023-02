Il bizzarro sogno di un biochimico intrappolato in un mondo bio

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Stanotte non riuscivo a dormire. Quando finalmente ho chiuso occhio, mi sono ritrovato in un, uno di quelli che certamente non hanno nulla a che vedere con la realtà in cui viviamo, solidamente ancorata al pensiero razionale e scientifico e protetta dal senso critico. Ma si sa, i sogni sono liberi e bizzarri, e questo è uno di quelli che val la pena di riportare; ero in un locale, tutto decorato di verde e pieno di prodotti con immagini leggiadre, fiori, foglie e profumi. In una luce soffusa, entrava una signora. “Biongiorno!” “Biongiorno, signora, come posso aiutarla?” “Guardi, è da un po’ che mi sento – come dire? – poco bio-vitale. Ho bidi purificare il mio corpo” “Niente di meglio che BioVitale-H2O®, allora! Acqua concentrata in acqua, la cui struttura cristallina è stata ripristinata mediante attivazione elettronica. ...