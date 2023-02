Il 23 febbraio 1898 Emile Zola fu imprigionato per il “J’accuse”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Esattamente il 23fudopo aver scritto “”, una lettera che accusava il governo francese di aver incarcerato ingiustamente Alfred Dreyfus e non solo.infatti incolpò la gestione francese di seguire l’antisemitismo. Il giornale socialista l’Aurore pubblicò questa importante lettera diil 13 gennaioper segnalare ed incriminare pubblicamente gli oppressori di Alfred Dreyfus. Quest’ultimo ebbe un processo tutt’altro che regolare. Oggi infatti con il termine “” si utilizza per denunciare una qualche ingiustizia.non fece altro che denunciare quelli che per lui erano oppositori “della verità e della giustizia”. A causa di ciò ...